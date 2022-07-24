Православные христиане 24 июля чтят память княгини Ольги. Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в нашем материале Styler. Согласно летописям, княгиня Ольга правила Русью в X веке (945-962 годах), после смерти мужа великого князя Игоря приняла христианство еще до крещения Руси. В 946 году Ольга двинулась с войском в поход на древлян. Жена Игоря победила соседей в бою. Ольга установила на захваченных землях дани и налоги. А город Искоростень после безуспешной осады коварно сожгла с помощью птиц, к лапкам которых привязали зажженную паклю с серой. Однако Ольга вошла в историю не только как мстительная вдова, но и как первый правитель, принявший христианство. Ее крестили в Константинополе под именем Елены, откуда княгиня вернулась в Киев с православными иконами и книгами. При жизни она начала возводить на Руси первые храмы. Эти действия подготовили почву для ее внука Владимира, крестившего Русь в 988 году. Именно княгиня Ольга стала инициатором административных реформ и разработала систему налогообложения. Также она стала основателем каменного стройки на Руси. Во время ее пребывания у власти были установлены границы Киевской Руси. Праздники помогают вдовам и отверженным. Главные приметы этого дня Гром гремит на Ольгу – будет хорошо ловиться рыба. Глухой гром 24 июля – к продолжительному непогоде. Солнечный день 24 июля – хороший урожай ягод. Мошкара кишит – осенью будет много грибов. В чистом ночном небе ясно видны Стожары -страда будет успешной, а земля даст богатый урожай. Что нельзя делать в этот день Нельзя поднимать найденные деньги в этот день Имениннику в этот день нельзя брать в долг, нельзя купаться и планировать свадьбу. День ангела в эту дату празднует Ольга . Раньше мы писали, за что нужно молиться каждый день в июле 2022 года. Также мы сообщали, какая погода будет в июле 2022 года в Украине.