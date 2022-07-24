Ракетный удар по порту Одессы подрывает доверие к обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter. По его словам, Соединенные Штаты решительно осуждают ракетный удар России по Одесскому порту. Блинкен также отметил, что случившееся подрывает усилия по доставке пищи голодающим и доверие к обязательствам России, которые позволяют украинский экспорт. Напомним, 23 июля Россия запустила четыре крылатых ракеты из акватории Черного моря по Одесскому порту, но две удалось сбить. Также известно, что в результате удара ранены. Турция заявила, что удар на следующий день после подписания Соглашения о "зерновом Коридоре" вызывает обеспокоенность, но Россия отрицает свою причастность к ракетной атаке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.