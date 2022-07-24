Сегодня, 24 июля, большую часть Украины снова покроют грозовые дожди. Тем не менее, температура будет стабильной, в среднем до +30 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на западе, севере, частично в центре и южных областях пройдут дожди с грозами. Временами осадки будут сопровождаться шквальным ветром и градом. На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+18, днем +25+30 градусов; на западе ночью +16+20 градусов, а днем +27+31; в восточных областях ночью +14+17, днем +25+28 градусов; на юге страны ночью +16+18 градусов, а днем +30+33; в центральных областях ночью +13+17, днем +28+30 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице ожидается дождь с грозами. Ветер северный с порывами 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15+17 градусов, а днем +29+31. Напомним, синоптики предупредили, что сегодня в некоторых регионах Украины ожидается штормовая погода. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.