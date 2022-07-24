"Укравтодор" выполнил ремонт альтернативной дороги от Киева до Чернигова Она пролегает по дорогам регионального и территориального значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора". Так, специалисты на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна-Чернигов построили два временных объезда возле разрушенных мостов, затем выполнили ямочный ремонт отдельных участков, аварийные участки накрыли сплошным слоем асфальтобетона, нанесли разметку на дороге. В "Укравтодоре" также предупреждают водителей, что в Черниговской области идет разминирование территорий. В некоторых местах в пределах дорожного покрытия и полосах отвода автомобильных дорог также могут встречаться взрывоопасные предметы. Напомним, Укравтодор подписал соглашение с Чехией о передаче гуманитарной помощи в виде понтонных мостов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.