В Николаеве раздалась серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича. Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 3:43. Пока местные власти и военные не комментировали информацию о взрывах. Обновлено (4:14) Мэр Николаева сообщил, что в городе ночью раздались пять мощных взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских кафиров. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы из-300. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.