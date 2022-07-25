Гороскоп на неделю расскажет о четырех знаках Зодиака, которым больше всего повезет в период с 25 по 31 июля 2022 года. Прогнозом со Styler поделиться знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Весы Астролог отмечает, что авторитет Весов будет признан и на работе. Очень удачны будут кредитные операции. При этом представителям знака придется брать на себя ответственность по решению вопросов семьи. Домочадцы будут нуждаться в вашей поддержке и признавать ваш авторитет среди родственников. Козерог Козерогам, которые находятся в поиске работы, на этой неделе улыбнется удача. Они получат хорошее предложение. Работающих Козерогов ждет денежное вознаграждение за отличную работу. Однако на этой неделе следует быть предельно внимательными в пути. Проверяйте перед каждой поездкой ваш автомобиль. Так же будьте осторожны на воде и с водой. Водолей Астролог считает, что вы легко найдете варианты, как в кратчайшие сроки заработать/собрать нужную сумму денег. Представителям Водолея следует быть очень терпеливым и внимательным к своим родным. В семье конфликты могут возникать на ровном месте из-за финансовых вопросов. Рыбы Представителям рыб на этой неделе хорошо планировать встречи и переговоры. Встречи будут удачными и будут проходить очень легко. Если вам необходимо будет решать юридические вопросы, вы можете спокойно обратиться к друзьям или близким родственникам и полностью полагаться на их помощь в этом. Читайте полный прогноз для всех знаков Зодиака в неделю. Также мы писали, какой вы цветок за месяцем рождения, и как это влияет на ваш характер.