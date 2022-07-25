За последние пять лет китайские вооруженные силы стали гораздо агрессивнее и опаснее на море и в воздухе. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal. Милли подчеркнул, что за последние пять лет существенно возросло количество перехватов китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе, количество опасных инцидентов с ними увеличилось в равных пропорциях. По его словам, США активно укрепляют отношения с тихоокеанскими странами, чтобы умерить расширение влияния Китая в регионе. Вашингтон опасается нападения Китая на Тайвань, количество провокаций против которого со стороны Пекина в последние месяцы увеличилось. Напомним, РБК-Украина писала, что Китай анонсировал "решительные меры" в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.