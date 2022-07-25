Население Китая начнет сокращаться к 2025 году. Среди главных причин смены демографической ситуации называют высокую стоимость недвижимости и давление на работе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Данные о рождаемости показали, что естественный прирост жителей в 2021 году был самым низким за последние десятилетия в нескольких провинциях. Так, количество новорожденных в центральной провинции Хунань упало ниже 500 тысяч человек впервые почти за 60 лет. Только в южной провинции Гуандун зарегистрировано более 1 миллиона новорожденных. Уже некоторое время Китай борется за то, чтобы вернуть вспять быстрое сокращение естественного прироста населения. Ожидается, что население Китая начнет сокращаться к 2025 году. Изменение в китайском законодательстве в прошлом году, позволяющее женщинам иметь троих детей, пока не изменило демографическую тенденцию в стране. Многие китайцы считают, что это изменение произошло слишком поздно, к тому же у женщин в Китае недостаточно гарантий трудоустройства после рождения ребенка. Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.