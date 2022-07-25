Российские войска ночью с использованием ракет, РСЗО и ствольной артиллерии атаковали Днепропетровскую область, ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВА Валентина Резниченко. Никопольский район оккупанты несколько раз накрыли огнем из РСЗО, выпустив около 40 реактивных снарядов. Под удар попали Марганецкая и Мировская общины. В последней повреждены шесть частных домов и газоотвод, ранена 10-летняя девочка. Две ракеты попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине Днепровского района, что вызвало возгорание двух ангаров. Пожар уже ликвидирован, никто не пострадал. В Криворожском районе войска РФ обстреляли из ствольной артиллерии зеленодольскую общину, обошлось без разрушений и пострадавших. Ранее сообщалось, что силы ПВО ВСУ сбили все ракеты, выпущенные по Хмельницкой области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.