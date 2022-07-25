Курс гривны по отношению к доллару отсутствует в свежем индексе Биг-Мака. Сеть McDonald's временно закрыла свои рестораны быстрого питания после российского вторжения, и этот бургер в Украине пока купить нельзя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга The Economist за июль 2022 года. В рейтинге также отсутствует российский рубль. McDonald's ушел из этой страны в связи с агрессией против Украины. Наиболее недооцененными валютами мира в июле 2022 года являются денежные единицы Индонезии, где Биг Мак стоит на 54,6% дешевле, чем в США, Румынии (-55,7%) и Венесуэлы (-65,8%). Переоцененными валютами являются только швейцарский франк (+30,3%), норвежская крона (21,6%), уругвайское песо (+18,1%), шведская крона (+8,5%) и канадский доллар (+2,0 %). В зоне евро Биг Мак стоит на 7,5% дешевле, чем в США. Ранее сообщалось, что McDonald's может снова открыться в Украине уже летом текущего года. Индекс Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ПКС), по которой валютный курс должен сравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера Mcdonald's) в разных странах.