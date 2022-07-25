В Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20-ти ударов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. Взрывы были слышны преимущественно юго-восточнее Харькова, часть взрывов могла прозвучать за городом. Воздушная тревога в Харькове и Харьковской области продолжалась с 03.02 до 03.47. Напомним, в ночь на 23 июля по всей Украине звучали сирены воздушной тревоги, в том числе в Киеве. Известно об обстрелах Николаева, Кропивницкого и Кривого Рога. Также соцсети сообщают о Прилетах в Запорожье. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.