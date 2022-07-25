Ночью 25 июля в Николаеве прозвучало не менее десяти громких взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N. Первые взрывы в городе были слышны около 2:40. Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 02:44 и продолжалась до 03:22. Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских кафиров. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы из-300. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.