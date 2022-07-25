В информационном пространстве РФ продолжает расти страх провала войны в Украине в связи с успешными ударами HIMARS по ключевым узлам тылового обеспечения и управлению армии России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Пророссийские информационные источники называют появление в ВСУ установок HIMARS поворотным моментом в войне. В ряде провластных Telegram-каналов появляются сообщения, что недавние украинские удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и потенциально необратимое влияние на развитие будущих российских наступлений. Сообщается, что российские войска вынуждены применять на поле боя разные тактики укрытия от HIMARS, включая меры маскировки и постоянное изменение местоположения группировок техники. Такая тактика не позволяет армии РФ проводить массированные артиллерийские обстрелы, широко применявшиеся в ходе войны, о чем свидетельствуют данные NASA Fire Information for Resource Management. Напомним, Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран. Ранее стало известно, что в ближайшее время общее количество систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.