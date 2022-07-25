Украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназа Нацгвардии противника и склады с боеприпасами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". Также ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ убиты 66 российских солдат, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", противотанковый ракетный комплекс "Фагот", три бронемашины и девять автомобилей. Напомним, оккупанты всеми силами пытаются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику. 19 июля был обстрелян Антоновский мост в Херсоне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.