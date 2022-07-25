Правительство Франции намерено принять ряд непопулярных мер по повышению энергоэффективности малого бизнеса. Предприниматели обяжут держать двери магазинов закрытыми при включенной климатической системе, а также ограничат время работы неоновой рекламы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время станут обязательными по всей стране. Согласно новому декрету правительства, Световая реклама должна быть выключена с часу ночи до шести утра независимо от размера города. За нарушение правил о неоновых вывесках и "открытой двери" предусмотрен штраф до 750 евро. Ранее мы писали, что Франция инвестирует 85 млн евро в строительство 18 орудий Caesar вместо переданных Украине. За 2022 год парк САУ Caesar сократился почти на четверть. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.