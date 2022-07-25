В Украине сегодня, 25 июля, погода будет контрастной. Если на Левобережье будет дождь и ожидается похолодание, то на Правобережье почти без осадков и до +31. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на севере ожидается похолодание. Дожди пройдут ночью в северных, восточных и местных центральных и южных областях. При этом на Правобережье страны будет преимущественно сухая и жаркая погода. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+16, днем +23+26 градусов; на западе ночью +12+16 градусов, а днем +24+31; в восточных областях ночью +15+17, днем +25+29 градусов; на юге страны ночью +17+20 градусов, а днем +27+31; в центральных областях ночью +15+18, днем +24+27 градусов. Погода в Киеве Днем в столице ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14+16, днем +24+26. Ранее сообщалось, какая погода в Украине ожидается в августе 2022 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.