Российские оккупанты ночью обстреляли Харьков. "Прилетели" снаряды недалеко от центра. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова. Он отметил, что традиционно попадание было рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения. "О жертвах пока информации нет. Надеюсь, что пострадавших или погибших не будет", — написал Терехов. Напомним, в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20-ти ударов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.