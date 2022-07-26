Сегодня, 26 июля, в Украине будет теплая погода, но не слишком жаркая. В части областей пройдут дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на востоке и части западных областей ожидаются осадки. Умеренные дожди покроют Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, а также Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области. На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+16, днем +23+27 градусов; на западе ночью +12+14 градусов, а днем +29+32; в восточных областях ночью +14+16, днем +24+26 градусов; на юге страны ночью +16+18 градусов, а днем +27+30; в центральных областях ночью +14+17, днем +25+28 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области осадков не прогнозируется, возможна переменная облачность. Ветер северный с порывами 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12+16 градусов, а днем +23+27. Напомним, украинцев предупредили, что скоро погода сменит и придет небольшое похолодание. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.