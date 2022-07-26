Погода в Украине испортится в некоторых областях во вторник 26 июля – местами ожидаются дожди, а местами – жара. Впрочем, до конца месяца существенных перепадов в сторону похолодания или сильной жары не будет. Что дальше будет с погодой – читайте ниже в материале Styler. Прогноз на 26 июля Синоптики Украинского гидрометцентра Существенные дожди в Закарпатье, Волыни и Львовщине. Также осадки возможны на востоке, в Днепропетровской области и Запорожье. На остальных территориях сухо. Температура днем +23+28, на западе и юге +27+31, а в Закарпатье аж +32+34 градуса.

Скриншот: Погода в Украине 26 июля (meteo.gov.ua) Что дальше будет с погодой По ресурсу Gismeteo (прогноз для Киева), к концу июля установится высокая температура, осадков будет немного.

Скриншот: Прогноз для Киева на 10 дней (gismeteo.ua) Раньше мы писали, какая погода в Украине будет в августе 2022 года. Также появился церковный православный календарь в последний месяц лета.