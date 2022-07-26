Все мы хотим дарить своим близким действительно хорошие и интересные подарки, а для этого они должны быть еще и актуальными. Ведь вручать то, что уже не нужно вашему другу или что не понадобится ему в ближайшее время не просто странно, но и не практично. Специально для вас мы подобрали несколько вариантов подарков, которые в этом году будут действительно актуальными и которые точно придутся вашим близким по душе.

Павербанк

Такой презент пригодится вашему знакомому неоднократно, ведь многие из нас хотя бы раз попадали в ситуацию, когда нужно срочно зарядить свой гаджет, а розетки в доступности просто нет. Ну а этот простой девайс всегда можно носить с собой, ведь он не занимает много места и весит не так уж и много. При желании, вы можете заказать павербанк с именной надписью или с каким-нибудь пожеланием, тогда такой знак внимания понравится вашему другу еще больше.

Подарочный сертификат

Если вы не представляете, что же хотел бы получить ваш знакомый на то или иное событие, то приобретайте для него сертификат на подарок, который он выберет потом самостоятельно. Для этого вам лишь нужно заказать для него сертификат от ONECARD на удобную для вас сумму, ну а виновник торжества потом сам сможет определиться с датой посещения того или иного магазина и с тем, какой же именно презент он в итоге себе купит. Такой вариант для подарка действительно очень актуален, а еще даря такую подарочную карту вы точно можете быть уверены в том, что в итоге ваш близкий друг получит в свое распоряжение подарок своей мечты!

Эко сумка

Многие современные люди стараются следовать трендам, ну а защита экологии — это не просто модное течение, но и действительно всем необходимое в нынешних реалиях. Именно поэтому, большой популярностью стали пользоваться эко сумки, которые можно всегда взять с собой и использовать их во время шопинга, прогулки или даже поездки. Ну а для того, чтоб ваш подарок был более оригинальным, стоит отдельное внимание уделить принтам, а именно выбрать изделие с изображением любимого героя вашего друга, с популярным мемом, именной надписью или же просто красивой картинкой.

Смарт часы

Если вы хотите подарить своему другу или родственнику что-нибудь из техники, то советуем вам остановиться именно на этом варианте. Ведь если у него или нее еще нет таких часов, то вам определенно стоит их приобрести в качестве презента! С их помощью ваш приятель сможет не только знать точное время, но и отслеживать количество пройденных шагов, отвечать на звонки без помощью телефона, осуществлять расчет на кассе без дополнительных девайсов, знать прогноз погоды, в любой момент измерить пульс, грамотно организовывать свои тренировки и так далее.

Термокружка

Это еще один подарок, который за последние годы ничуть не растерял своей актуальности. Ведь такую кружку можно легко брать с собой на работу, на встречи с друзьями, на отдых на природе, в поездки, ну или просто использовать ее у себя дома. Такая кружка позволит долго сохранять тепло вашего любимого напитка, будь то кофе, какао, чай или может глинтвейн. Так что можете даже не сомневаться, такой презент точно пригодится любому вашему знакомому и он определенно будет дарить ему не только хорошее настроение, но и отличное самочувствие!

Мы уверены, что среди наших вариантов вы найдете именно то, что вам нужно, а значит, сумеете достойно поздравить близкого человека с тем или иным праздничным событием!