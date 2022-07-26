Российские оккупанты нанесли удар по Одесской области с использованием самолетов стратегической авиации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесского ОВА Сергея Братчука в Telegram. Отмечается, что Россия нанесла ракетный удар. "Одесщина. Ракетная атака с использованием самолетов стратегической авиации. Подробности – впоследствии", — написал Братчук. Как известно, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия якобы не имеет отношения к ракетному удару по Одесскому порту. Однако позже в МИДе РФ подтвердили, что именно российские ракеты ударили по Одессе. При этом заявили, что ракеты якобы уничтожили военный объект. После атаки России Соединенные Штаты и Украина приступили к разработке плана Б по вывозу украинского зерна. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.