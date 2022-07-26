Представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план сокращения потребления газа на 15%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA. Согласно сведениям агентства, новый план будет утвержден во вторник на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе. Согласно плану, предложенному Европейской комиссией (ЕК), страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Напомним, что ранее российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу из-за трубопровода "Северный поток". В Европе ожидали, что работа "Северного потока" так и не будет возобновлена в срок. "Газпром" таки возобновил поставки газа, однако европейские политики продолжили готовиться к полной остановке поставок российского газа. Недавно президент Путин заявил, что намерен сократить поставки газа вдвое. Причиной этому он назвал якобы медленный ремонт оборудования. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.