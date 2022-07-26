В оккупированном Донецке начался пожар после взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС". Утверждается, что нефтебаза загорелась после удара ВСУ. "Огонь от пожара виден в нескольких районах Донецка, а пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с горюче-смазочными материалами", — говорится в сообщении. В ВСУ подтвердили удар в Донецке. Напомним, Вооруженные силы Украины с конца июня уничтожили 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск. Речь идет об ударах в 5-75 км от фронта. В частности, ранее в Одесской ОВА заявили, что украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов кафиров на Донбассе, а также военную базу в Херсоне. Также сообщалось об уничтожении пункта управления Росгвардии под Херсоном. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.