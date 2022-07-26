В Николаеве утром прогремели мощные взрывы. Сработала воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича. Жителей просят оставаться в укрытиях. "Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях! Хоть и завершился комендантский час, но воздушная тревога продолжается", — говорится в сообщении. Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских кафиров. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.