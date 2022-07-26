Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страна не должна повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией, во время дебатов с кандидатом в премьеры Риши Сунаком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News. По ее словам, Великобритания должна учиться на чужих ошибках в отношениях с РФ и не становиться зависимой от энергоресурсов Москвы. Трасс не думает, что нынешний глава правительства Борис Джонсон захочет стать членом ее кабинета. "Я сильно подозреваю, что он не захочет для себя роли в правительстве. Думаю, ему необходим период заслуженного отдыха после нескольких очень трудных лет", — сказала она. С ее точки зрения, Джонсон не заслуживал того, чтобы лишиться должности. Напомним, ранее Трасс заявляла о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если станет преемником Бориса Джонсона. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.