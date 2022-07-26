Гороскоп на неделю, с 25 по 31 июля 2022 года, расскажет о трех знаках Зодиака, которым может сильно не повезти в разных жизненных сферах из-за потерпевших их неудач. Прогнозом со Styler поделиться знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Телец У Тельцов будет много поездок и общения. Придется решать вопросы бизнеса, прилагать много усилий. Будьте осторожны и перед поездкой обязательно проверяйте машину. Документы и всю поступившую информацию тщательно проверяйте – возможна подделка. Близнецы Близнецам при ухудшении самочувствия следует немедленно обратить внимание на здоровье. Чем раньше начнете лечение, тем быстрее и успешно оно закончится. Так же не поддавайтесь на авантюры и не вкладывайте в сомнительные операции деньги. Дева Девам следует не ввязываться в авантюрные идеи. Это может угрожать в дальнейшем судебными разбирательствами. Так же не планируйте никаких поездок вдали от дома. Не начинайте на этой неделе оформление документов для выезда за границу. Появятся непредвиденные ситуации, которые в дальнейшем могут сделать это невозможным. Раньше мы писали, какое вы животное по дате рождения, и как это влияет на ваш характер и вашу судьбу. Также читайте полный прогноз на неделю для всех знаков зодиака от астролога.