Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил во вторник, что предложил новый проект текста для возобновления ядерного соглашения с Ираном в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Боррель заявил, что для дальнейших серьезных компромиссов не осталось места. "Теперь я положил на стол текст, в котором в мельчайших подробностях рассматривается отмена санкций, а также ядерные шаги, необходимые для возобновления СВПИ", — заявил он. Он имел в виду соглашение 2015 под названием Совместный всеобъемлющий план действий. "После 15 месяцев интенсивных, конструктивных переговоров в Вене и бесчисленных взаимодействий с участниками СВПИ и США я пришел к выводу, что пространство для дополнительных существенных компромиссов исчерпано", — добавил он. Напомним, что СВПД – это политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, по ядерной программе Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции – пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, а также Германии. Напомним, недавно в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины. Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.