Российский "Газпром" с 27 июля сократит снабжение газа "Северным потоком" до уровня не выше 20% от его пропускной способности — не более 33 млн кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 млн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости. Сообщается, что компания останавливает еще один турбинный агрегат, перекачивающий топливо. На этом фоне газ в Европе вырос в цене более чем на 12%, превысив отметку в 1890 долларов за тысячу кубометров. м. Как сообщалось, страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% нынешней зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, посредством которых будут происходить сокращения. Германия уже послала российскому президенту Путину четкий сигнал в ответ на газовый шантаж, а Европейский союз заявил, что он представит чрезвычайные планы по ограничению потребления газа. При этом в Украине уже резко высказались по поводу газового шантажа Путина против Европы. В МИД призвали дать России ответный удар и избавиться от какой-либо зависимости от нее. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.