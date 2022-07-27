27 июля 2022 года по народному календарю сегодня — день Акили, а православная церковь чтит память Стефана Махрищского — чудотворца и основателя нескольких монастырей. В народе этот день называли "Дозоры", Акила, Акила и Онисим, день Акилы Соломенного. Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с именинами – читайте ниже в нашем материале Styler. Важные традиции, что нужно сделать Раньше люди старались в этот день угождать "полевому духу". В покосах для него оставляли горшок каши или пучок ржи. Также 27 июля часто шли грозовые дожди, поэтому люди без лишней надобности старались не выходить из дома. После дождя начинали расти грибы, которые можно было уходить в лес и собирать. В этот день очень сильны грозы. Считалось, что гроза сегодня будет особенно опасна. От нее читали заговоры. Рожденные в этот день люди считаются хорошими психологами, умеющими находить подход к людям. Этот день удачен для путешествий и дальних поездок. Сон с 26 на 27 июля считается вещим. Что нельзя делать 27 июля Вести переговоры и развивать деловые связи, в противном случае сделка может сорваться. Выбрасывать остатки со стола, лучше отдать нуждающимся, заняться благотворительностью. Неудачный день для рукоделия, творчества и ремонта сломанных вещей. Эти занятия, скорее всего, закончатся неудачей. Приметы на Акилы Ярко-красное солнце на востоке прячется за облаками – будут дожди. Сухая погода – осень будет теплой. Дождливый день – еще неделю будет лить. Глухой гром – к тихому дождю, громкий – к ливню. Границы облаков нечеткие – к ухудшению погоды. Если до 27 июля листья начинают краснеть на деревьях, — будет хороший урожай грибов. Акила, Онисим, Гелий, Илларион, Ираклий, Петр, Прискилла, Степан, Федор. Ранее мы писали о крещении Киевской Руси – Украине. Дата праздника, история, интересные факты. Также сообщалось обо всех церковных праздниках августа 2022 года.