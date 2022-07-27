МИД КНДР заявил, что местные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут вызвать "новую Корейскую войну". Соответствующее заявление было сделано в канун годовщины перемирия в Корейской войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Внешнеполитическое ведомство указало, что совместные военные учения Соединенных Штатов и их союзников якобы представляют угрозу безопасности и являются одним из основных факторов, приводящих к обострению ситуации на Корейском полуострове. А гарантии мира в регионе не могут быть реализованы до тех пор пока там находится военный контингент США, добавляется в заявлении. "Никто не может предсказать, когда разные военные учения, фактически репетиции войны, которые проводят США и Южная Корея, разрастутся до второй Корейской войны", — говорится в заявлении министерства. Ранее в июле в Южной Корее прошли совместные с ВВС США учения, в которых были привлечены истребители F-35. Напомним, в мае КНДР осуществила пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию на посту президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad. Президент Байден выдвинул условие для встречи с лидером КНДР. Ранее высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и готов работать с другими странами региона, чтобы помочь в решении ряда проблем КНДР, включая пандемию COVID-19 в стране.