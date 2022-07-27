Гороскоп 2022 года на последнюю неделю июля расскажет, кто из знаков Зодиака сможет получить внезапную прибыль уже сегодня-завтра. Прогнозом со Styler поделиться знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Рак Откроется новый канал дохода, связанный либо с интернет-деятельностью, либо с участием в новом проекте. Ракам придется вступить в конфронтацию с начальством или родителями. Но вы сможете убедить их в своей правоте.

Коллаж РБК-Украина: Раки могут открыть новый канал прибыли Стрелец На этой неделе денежная помощь поступит от родственников. У Стрельцов будут меняться планы поездок или будут задержки в оформлении документов. Но не ввязывайтесь ни в какие авантюры с денежными операциями. Риск все потеряет 100%. Юридические вопросы будут решаться очень благоприятно на этой неделе.

Коллаж РБК-Украина: Стрельцам подкинут деньги родственники Козерог Козерогам, которые находятся в поиске работы, на этой неделе улыбнется удача. Работающих Козерогов ждет денежное вознаграждение за отличную работу. На этой неделе следует быть предельно внимательными в пути. Проверяйте перед каждой поездкой ваш автомобиль. Так же будьте осторожны на воде и с водой.

Коллаж РБК-Украина: Козероги заработают авторитет и деньги Раньше мы писали, какое вы животное по дате рождения и как это влияет на ваш характер. Также астролог поделилась полным прогнозом до конца месяца для каждого знака Зодиака. Кроме того, читайте наш цветочный гороскоп.