Арестованные в Евросоюзе российские государственные активы должны быть переданы Украине для выплаты компенсаций и финансирования реконструкции. Активы российских олигархов незаконного происхождения, также могут быть переданы Украине, так как по сути также являются государственными активами РФ.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европарламента от Германии, член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Галер.

«Да, многие страны уже арестовали российские активы, но даже там, где они арестованы еще очень большое, скажем, поле для работы. Далее, я надеюсь, мы найдем правовой механизм для передачи их для финансирования реконструкции Украины. Есть два типа активов, первый – государственные, и здесь я считаю, что проблем не будет, то, что принадлежит государству и государственным российским компаниям, все эти деньги должны быть переданы для выплаты компенсаций Украине за тот ущерб, разрушения и преступления, которые совершила РФ», — заявил политик.

«Второй тип активов – активы олигархов. Здесь я предлагаю подход по типу того, как работали с итальянской мафией – пускай доказывают происхождение этих денег, легальны ли они, или украдены у российских налогоплательщиков. Это должно также доказывать российское государство, некая обратная процедура доказывания. И если это нелегальные деньги, которые значит также принадлежат российскому государству и в таком случае я надеюсь они также могут быть конфискованы. Правовые специалисты должны заняться вопросом, чтобы не терять месяцы времени», — подытожил Михаэль Галлер.

Ранее в парламенте Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер, комментируя юридическую сторону вопроса передачи Украине арестованных активов РФ заявил, что Арестованные российские средства в банках Швейцарии, а также в других странах Запада, были арестованы у преступников, которые находятся под санкциями и должны быть использованы Украиной.



