Российские оккупанты утром обстреляли Индустриальный район Харькова ракетами С-300. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова. Как сообщается, было два "прилета". "Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По их словам, жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось бы, чтобы так и было", — сообщил Терехов. Напомним, в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20-ти ударов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.