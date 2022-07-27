В Украине сегодня, 27 июля, погода на западе ухудшится. Ожидаются грозовые дожди и шквалы, причем почти на всей территории без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в западных областях кратковременный дождь и гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. При этом прогнозируется небольшой дождь в Житомирской и восточных областях. Ночью местами туман. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+17, днем +28+30 градусов; на западе ночью +15+17 градусов, а днем +23+25; в восточных областях ночью +14+16, днем +26+29 градусов; на юге страны ночью +16+19 градусов, а днем +29+32; в центральных областях ночью +14+17, днем +27+29 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15+17, а днем +28+30. Напомним, на сегодняшний день синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.