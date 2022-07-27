Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о введении санкций против любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, осуществляющих перевозку нефти или сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Политик считает, что КНР поддерживает войну против Украины, покупая российскую нефть. "Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им России в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями", — сказал он. По информации агентства, данный законопроект поддержали сенаторы Рик Скотт (от штата Флорида) и Кевин Крамер (от штата Северная Дакота). Также в публикации указывается, что прекращение поставок российской сырой нефти в Китай может привести к тому, что Пекин будет конкурировать с другими крупными странами из-за нефти с Ближнего Востока и Африки. Напомним, Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией. Ранее лидеры стран G7 призвали Китай оказать давление на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.