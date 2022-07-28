Православная Церковь 28 июля чтит память святого князя Владимира, а также празднует День Крещения Руси. Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с именинами – читайте ниже в нашем материале Styler. Князь Владимир был сыном князя Киевского Святослава и внуком святой княгини Ольги. В 987 году Владимир захватил город Херсонес, принадлежавший Византии, потребовал руки царевны Анны, сестры византийских императоров Василия и Константина. Братья настояли на крещении в православии князя Владимира. День Крещения Руси Благодаря подвигу князя Владимира в конце X-начале XI века совершилось крещение Руси. Сначала в Древнем Херсонесе, где в 988 году крестились сам князь с дружиной, а затем – в водах Днепра и других русских рек, где происходило массовое крещение наших предков. Известно, что перед крещением Владимир ослеп, но после принятия новой веры прозрел. Народ стал массово почитать князя с XI века, его прозвали Владимир Креститель или Владимир Красное Солнышко. Канонизировали его позже. Если липа пожелтела, то осень ранней будет. Если дождь с утра – это до солнечного дня. Если дул южный ветер, то погода будет ясной, а если Восточный, то к ветреной и дождливой. Такая погода простоит несколько дней. Если гром гулко гремит, будет ливень. Если радуги после дождя нет, то впереди много ясных дней. Если туман вечером — к дождю. Если кузнечики громко стрекочут – будет жарко. Что нельзя делать сегодня Ссориться с близкими. Скорбить и печалиться Трудно физически работать. Уходить далеко от дома. Именины отмечают владельцы таких имен : Василий, Владимир, Вольдемар, Агриппина, Матрена. Раньше мы писали о Крещении Киевской Руси-Украины. Дата праздника, история, интересные факты. Также сообщалось обо всех церковных праздниках августа 2022 года.