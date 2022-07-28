Сыр – один из лучших поставщиков белка, кальция, фосфора, витаминов группы B и фолиевой кислоты для малыша. Также такой продукт оказывает положительное влияние на организм ребенка. В твердых сырах много кальция, говорится на сайте "Все для детей". В частности, для сравнения: в 1/2 стакана молока кальция всего 120 мг, в 100 г сыра – 125 мг, а в 100 г твердого сыра – 1300 мг. Важно то, что кальций хорошо усваивается организмом благодаря содержанию фосфора и баланса жиров с белками. Твердые сыры содержат витамины А, РР, В. Когда твердый сыр можно давать детям Эксперт по сырам Андрей Коробков рекомендует давать сыр детям в 10-11 месяцев. При этом достаточно 5 г в день, а к 2 годам эту порцию можно увеличить до 30 г в день. Однако прежде чем вводить сыр в рацион ребенка, следует посоветоваться с педиатром. Если у ребенка нет невыносимости лактозы и аллергии на белок коровьего молока, то давать пробовать сыр можно уже с года. Мягкие, плавленые, рассельные, копченые сыры и сыры с плесенью давать детям нельзя. Для первого знакомства малыша с сыром идеально подходят голландские сорта. Часто дети выбирают Гауду – она имеет сливочный вкус, очень мягкая и нежная. Прекратить кормление сыром ребенка следует тогда, когда появились следующие симптомы: у малыша начались колики; появились расстройства желудка; в стуле заметны слизь или кровь; ребенок не так активен, как до введения сыра; на коже появились сыпи. Ранее мы сообщали о "пальчиковом прикорме", который идеально подойдет для кормления ребенка. Также педиатр рассказывала, как ни в коем случае нельзя кормить детей.