Российские войска утром 28 июля нанесли ракетный удар по Черниговской области. Зафиксировано попадание в районе поселка городского типа Гончаровское. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОИК Вячеслава Чауса. Сообщается, что ракеты были выпущены с территории Белоруссии. В регионе также сработала система ПВО. Обновлено (7:55) Глава ОВА в видеообращении отметил, что за утро в области зафиксировано более десяти прилетов. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Ранее мы писали, что утром 28 июля войска противника были обстреляны Вышгородским районом Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.