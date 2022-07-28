В Украине сегодня, 28 июля, погода будет изменчивой. На севере температура несколько снизится, а на западе наоборот достигнет +32, местами кратковременные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в северо-восточных, большинстве центральных областей и Одесской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+16, днем +25+28 градусов; на западе ночью +12+14 градусов, а днем +24+32; в восточных областях ночью +13+18, днем +27+30 градусов; на юге страны ночью +16+20 градусов, а днем +29+32; в центральных областях ночью +14+17, днем +26+29 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15+17, а днем +26+28. Напомним, недавно синоптики дали прогноз на последний месяц лета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.