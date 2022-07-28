Российские войска утром 28 июля нанесли массированный ракетный удар по северным областям Украины, с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Север". Пока известно о прилетах девяти ракет по территории упавших в лесной массив гончаровской общины Черниговской области. Также работала система противовоздушной обороны ВСУ. О жертвах обстрелов пока не сообщается. По информации Telegram-канала Белорусский Гаюн, с 5:23 по 6:29 с аэродрома Зябровка около Гомеля в сторону Украины было запущено около 25 ракет. Ранее мы писали, что утром 28 июля войска противника были обстреляны Вышгородским районом Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.