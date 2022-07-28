В Белом доме есть информация, что руководство РФ все еще планирует провести псевдореферендумы и аннексировать захваченные территории Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. По словам Блинкена, Москва готовит почву для аннексии других украинских территорий. Из рассекреченных данных американской разведки, а также по информации открытых источников видно, что готовится сценарий 2014 года. Он также отметил, что ради успешной информационной кампании оккупанты ограничивают доступ населения к телевидению и интернету, а также заставляют получать российские паспорта. В этой связи госсекретарь США призвал мировое сообщество немедленно отреагировать, чтобы Россия четко поняла, что эта тактика не сработает. Блинкен подчеркнул, что силовая аннексия территории суверенной и независимой страны является грубым нарушением Устава ООН. Напомним, как ранее стало известно, оккупационные власти "ДНР" готовятся провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к России. Так, по данным издания Bloomberg, у президента России Владимира Путина спешат провести "референдумы" до 15 сентября. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.