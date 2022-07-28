28 июля 2022 года мы отметим большой праздник – День Крещения Киевской Руси – Украины, день памяти святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты, а также впервые – День украинской государственности. В материале Styler вы найдете лучшие поздравления имениннику – Владимиру в стихах и на открытках. Поздравления в стихах Пусть укажет тебе путь. На свет, отбросив все сомнения, Позволит с радостью посмотреть. Пусть дарит этот день чаяния, Радость, исполнение мечты. Лучше станет жизнь, чем раньше. Пусть все будет как ты захочешь. *** В День Святого Владимира, Я хочу поздравить вас. Пусть небесный покровитель, Не оставит вас ни на миг. Дарит мир, здоровье, радость, Берегает от бед, оскорблений. И поток энергий светлых, Пусть будет для вас открыт. *** Гордость в имени Владимир, Власть над миром и судьбой. Будешь радостным, любимым, Ангел рядом с тобой! Пусть он подарит успехи, Тихой мудрости уют! И здоровье будет крепким, Пусть все неприятности пойдут. *** Всех Владимиров сегодня, Поздравляю от души. Они ведь, как князь Владимир, Тоже очень хорошие! Пусть всегда везет им в жизни, Сбудется, чего просили! Ведь не зря их именины В день крещения Руси! В День Ангела Владимир, В этот замечательный праздник, Желаю радостей земных, И душевных благ тебе много. Еще хочу также пожелать, Душевное спокойствие не терять! С Днем ангела! Счастлив будь! И обо всем плохом ты забудь! Открытки с поздравлениями Также именинникам будет приятно получить открытку с поздравлением.

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