Более 75 тысяч русских солдат и офицеров были убиты или ранены с начала вторжения РФ в Украину. Об этом заявила член Палаты представителей от Демократической партии Элисса Слоткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Слоткин сослалась на данные секретного брифинга по Украине. По ее словам, представители Белого дома в ходе брифинга сообщили, что российские военные устали от боевых действий, и одновременно с этим украинские военные ищут дополнительные подкрепления, поскольку они планируют начать контрнаступление на юге до наступления зимы. Член Палаты представителей также подчеркнула, что и республиканцы, и демократы поддерживают отправку в Украину ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать расстояние до 300 км. Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует от госсекретаря Энтони Блинкена признать РФ государством-спонсором терроризма, иначе это сделает Конгресс. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.