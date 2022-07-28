Ночью 28 июля войска РФ из "Ураганов" и ствольной артиллерии ударили по двум общинам Криворожского района Днепропетровской области — Зеленодольской и Апостоловской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВА Валентина Резниченко. В Зеленодольском обществе снаряды попали по Зеленодольску и Малой Костромке. В селе повреждены несколько домов, затронуты водопровод и газопровод. Люди не пострадали. В Апостоловской общине оккупанты ударили по селу Украинка. Есть разрушение, но обошлось без пострадавших. Ранее мы писали, что утром 28 июля войска противника были обстреляны Вышгородским районом Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.