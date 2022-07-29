Гороскоп на август 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым последний месяц лета принесет счастье в разных сферах жизни – от финансов до любви. Об этом пишет SantePlus. Рак Астрологи считают, что в августе Рак сломя голову бросится к достижению своих профессиональных целей и будет испытывать особое стимулирование на работе. В бизнесе он будет особенно творческим и узнает, как вдохнуть новую энергию в свои проекты. Август станет возможностью для этого знака найти хобби, которое может стать настоящим выходом для его эмоций. Кроме того, августовский период благоприятен для романтической встречи, которая выведет Рака из душевной тоски. Дева Уроженец Девы должен воспользоваться этим летним периодом, чтобы спланировать отпуск в желаемом месте. Это будет возможность для Девы восстановить свои "батареи", но, прежде всего, выйти из съедающей его рутины. Дева сможет рассчитывать на сбережения, чтобы добиться новых высот в бизнесе. А особенная августовская харизма поможет ему привлечь нужных людей. Астрологи говорят, что вопреки всем ожиданиям этот суровый земной знак откажется от прагматических соображений и предастся мечтам. Лев Льву удастся продвинуться вперед в своей профессиональной жизни и показать, на что он способен. Руководствуясь исключительной мотивацией, он будет особенно производителен, что приведет к значительным бонусам. Если Лев работает сам на себя, его коммуникабельность будет побуждать окружать себя людьми, которые могут поддержать его в его амбициозных целях. Он сможет воспользоваться своей финансовой прибылью, чтобы инвестировать в новый проект, но также быть щедрым к близким. В отношениях с половинкой будет сладость и нежность. Ранее мы писали, какие знаки Зодиака обогатятся до конца июля 2022 года. Также сообщалось, как цветок по месяцу рождения может повлиять на ваш характер.