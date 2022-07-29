Человеческая жизнь в современном развитом обществе — бесценна, тем более если речь идет о жизнях и здоровье детей, которые и так страдают в Украине из-за развязанной россией войны. Именно для помощи и спасения малышей волонтеры Татьяна Сохар и Анна Голубкова продолжают собирать средства на электроэнцефалограф с монитором церебральных функций для Николаевской областной детской клинической больницы.Почему это важно?

Николаевской областной детской клинической больнице остро необходим электроэнцефалограф с монитором церебральных функций. Без этой специальной аппаратуры абсолютное большинство детей, у которых не было доступа кислорода к организму во время рождения (тяжелая асфиксия), получают диагноз ДЦП, а некоторые детки умирают.

Эта же аппаратура позволяет проводить профилактику детского церебрального паралича и поражения центральной нервной системы, благодаря чему малыши не только выживают, но и в большинстве случаев поправляются и дальше растут здоровыми!Цена вопроса

Такой аппарат стоит 1,1 млн грн. В ходе первого этапа сбора средств, когда были разыграны знаменитые марки «Русский военный корабль…» с подписью президента Украины Владимира Зеленского, удалось выручить 300 тысяч гривен.

Теперь объявлен розыгрыш таких же марок с подписью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Для поддержки инициативы по помощи деткам Валерий Залужный не просто подписал марки, но и записал трогательное видео!

Условия участия в розыгрыше марок

Один комплект марок будет разыгран между теми участниками, которые задонатят сумму от 200 грн на указанные в конце материала реквизиты волонтеров.Еще один комплект легендарных марок получит тот из участников, кто сделает максимальное пожертвование.Итоги аукциона будут подведены в пятницу, 12 августа!

Реквизиты

Принять участие в аукционе можно сделав пожертвование на банку в Monobank — https://send.monobank.ua/jar/4f3XDrxGkt, или сделав перевод на карту 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Анна). Также внести свой вклад можно на карту ПриватБанка 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна), или на Paypal – [email protected].

Обязательно указывайте свой контактный номер телефона в комментарии к переводу, чтобы с вами можно было быстро сконтактировать и передать лот в случае выигрыша.

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Давайте спасем маленьких украинцев вместе!