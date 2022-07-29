Дефицит топлива в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский. Бензин "В ближайший месяц дефицита бензина не будет", – сказал он. По его словам, государство активно мониторит рынок нефтепродуктов и принимает необходимые решения для сбалансирования спроса и предложения, в том числе за счет поставок железнодорожным транспортом. "По моим наблюдениям, государство также будет поставлять дополнительные партии, чтобы не возник дефицит горючего в первые месяцы осени. Поэтому острого дефицита ожидать не стоит", — добавил эксперт. Белявский допустил, что осенью возможны ограничения по отпуску бензина, как это было раньше "но они не будут жестче 20 литров на один автомобиль". Дизельное топливо Как отметил эксперт, дефицита дизельного топлива, скорее всего, не будет, хотя осенью будет наблюдаться спрос на ЗН со стороны аграриев, которые будут формировать запасы. "Но эти оптовые партии будут иметь незначительное влияние на конъюнктуру розничного сегмента", — добавил он. Автогаз "Что касается газа, скорее всего, цены на него еще уменьшатся", — сказал он, отметив, что это свидетельствует об избытке предложения на рынке. Напомним, по состоянию на конец июля на розничном рынке Украины наблюдается небольшой избыток предложения дизельного горючего и автогаза.