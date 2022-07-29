Обычно домохозяйки вовремя не отчищают сковороду от нагара, и в результате на стенках и дни появляется плотный слой грязи, который довольно трудно вычистить. Что поможет решить проблему – читайте ниже . Хозяйственное мыло позволит без особого труда привести в порядок даже самую грязную сковороду. Как пожарить хозяйственное мыло В частности, на терке нужно измельчить около 10 г мыла и распределить его на сковороде. Далее влить небольшое количество воды – она должна покрыть самое мыло. После этого поставить сковороду на огонь на 10 минут. Необходимо подождать, когда средство полностью остынет. Губкой или щеткой следует обработать внутреннюю часть сковороды и оставить еще на 20 минут и затем окончательно смыть мыло. В результате сковорода станет чистой и будет сиять как новая. На каком масле нужно жарить пищу Она должна быть нерафинированной и с небольшим содержанием полиненасыщенных жирных кислот и высокой точкой дымления. Полиненасыщенные кислоты наиболее склонны к нагреву и образованию токсинов. Точка дымления – уровень температуры, при которой полезные компоненты начинают разрушаться. И чем выше эта точка, тем безопаснее продукт. Поэтому обращайте внимание на этот показатель при выборе растительного масла. Как правильно жарить пищу без вреда: Солите пищу после приготовления, тогда масло меньше впитается в компоненты. Еда получится менее жирной, но и более вкусной, поскольку образуется хрустящая корочка; Жарьте на высокой температуре, чтобы масло нагрелось. Иначе процесс приготовления затянется, и компоненты впитают больше продукта; Не оставляйте готовую жареную еду в сковороде. Масло, остающееся в горячем сосуде, продолжает нагреваться и впитываться в блюда; Перед тем, как переложить продукты из сковороды в другую емкость, перенимайте лишний жир с применением бумажного полотенца или салфеток; Не подогревайте жареную еду повторно. Лучше готовить небольшими порциями, чтобы все сразу. Ранее мы сообщали, какое масло должно быть на каждой кухне. Также мы писали, а какому маслу полезнее всего жарить мясо, а на каком яйца.