Страны Евросоюза в будущем могут полностью отказаться от российских энергоносителей, в том числе и от природного газа. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVE. По мнению дипломата, энергетическая зависимость Евросоюза от России делает его уязвимым. Но в будущем ЕС перестанет закупать российский газ. Правда, о конкретных сроках отказа говорить пока рано. Боррель также отметил, что в случае если Россия захочет перекрыть газ Европе, то не будет ждать осени или зимы, а сделает это как можно скорее. По его словам, объединенная Европа сначала откажется от российского угля, потом от нефти, а дальше наступит и очередь природного газа. Ранее Боррель заявил, что санкции Европейского Союза против России уже сильно избивают по руководителю Кремля Владимиру Путину и его сообщникам. Воздействие санкционных мер на российскую экономику со временем будет усиливаться. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.