Концерн Stellantis закроет совместное предприятие и прекратит выпуск автомобилей Jeep в Китае из-за опасений возможных санкций в будущем. Об этом заявил исполнительный директор концерна Stellantis Карлос Таварес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Глава концерна также подчеркнул, что в последние годы компания сталкивалась с большим количеством случаев политического вмешательства в работу бизнеса на китайском рынке. "Мы не хотим оказаться жертвой взаимных санкций, как это недавно произошло с другими компаниями в других частях света", — отметил Таварес. Формальным поводом для прекращения сотрудничества Stellantis с китайской Guangzhou Automobile Group стало отсутствие прогресса за последние годы. Ранее в США было предложено ввести санкции за покупку Китаем российской нефти. Законопроект предусматривает введение санкций против любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, осуществляющих перевозку нефти или сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.